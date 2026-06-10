Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan bahwa sepak bola tidak akan berkembang tanpa kontribusi para imigran

Wali Kota New York Mamdani soroti peran imigran jelang Piala Dunia 2026 Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan bahwa sepak bola tidak akan berkembang tanpa kontribusi para imigran

Wali Kota New York Zohran Mamdani mengatakan sepak bola tidak akan ada tanpa kontribusi para imigran, menjelang dimulainya Piala Dunia FIFA 2026 yang dijadwalkan bergulir pada Kamis (11/6).

"Sepak bola tidak akan ada tanpa imigran. Imigran bermain dan melatih olahraga ini, bekerja di stadion, memenuhi tribun penonton, dan menjadikan perayaan seperti Piala Dunia dapat terlaksana," tulis Mamdani melalui platform media sosial X pada Senin (9/6).

Mamdani juga menekankan bahwa enam pemain dalam tim nasional sepak bola putra Amerika Serikat merupakan imigran.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah FIFA pada Senin mengonfirmasi bahwa wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, ditolak masuk ke Amerika Serikat pada akhir pekan lalu sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyiapkan rencana untuk menambah personel Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) di Kota New York sebagai bagian dari kebijakan pengetatan terhadap imigran.

"Kami tidak akan membiarkan ICE atau siapa pun menebar ketakutan di komunitas kami, terutama pada saat seperti ini," tulis Mamdani di X.

"Saat dunia datang ke kota kami, kami akan berdiri dengan bangga bersama para tetangga imigran kami dan menolak serangan-serangan ini sebagaimana adanya, yaitu upaya untuk memecah belah kami," tambahnya.