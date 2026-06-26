Australia laporkan dugaan kasus baru flu burung H5

Australia kembali melaporkan dugaan kasus flu burung H5 di Australia Barat, sementara otoritas memastikan belum ada indikasi penyebaran penyakit di daratan utama negara tersebut

Australia deteksi dugaan kasus baru flu burung H5 di Australia Barat Australia kembali melaporkan dugaan kasus flu burung H5 di Australia Barat, sementara otoritas memastikan belum ada indikasi penyebaran penyakit di daratan utama negara tersebut

Otoritas Australia kembali mendeteksi dugaan kasus baru flu burung H5 di Australia Barat yang berpotensi menjadi kasus terkonfirmasi atau dugaan kelima di negara tersebut, menurut laporan media lokal pada Jumat.

ABC News melaporkan dugaan kasus terbaru melibatkan seekor burung giant petrel yang ditemukan di Roses Beach, dekat Esperance.

Sampel dari burung tersebut telah dikirim ke laboratorium untuk menjalani pengujian. Sementara itu, satu dugaan kasus lain di dekat Dunsborough juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Sejauh ini, Australia telah mengonfirmasi dua kasus flu burung H5 pada burung laut migran di Australia Barat dan satu kasus di Australia Selatan, sementara dua kasus lainnya masih berstatus dugaan di Australia Barat.

Menteri Pertanian Australia Barat Jackie Jarvis mengatakan hingga kini belum ada bukti bahwa virus tersebut telah menyebar ke satwa liar lokal maupun unggas.

"Belum ada kasus yang terdeteksi pada unggas dan juga tidak ada laporan kematian massal," kata Jarvis.

Dari lima ekor burung giant petrel yang dilaporkan ditemukan di Roses Beach, hanya satu yang menunjukkan dugaan hasil positif, sedangkan empat lainnya dinyatakan negatif. Menurut para pejabat, temuan tersebut menunjukkan belum ada bukti penyebaran penyakit di daratan utama Australia.