Turkiye tegaskan komitmen diplomasi untuk perdamaian global Turkiye menyatakan berada di sisi yang benar dalam menghadapi krisis global

Turkiye menegaskan posisinya berada di “sisi yang benar dalam sejarah” dalam menghadapi krisis regional dan global, serta akan terus mengedepankan diplomasi untuk menjaga perdamaian.

Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran pada Rabu mengatakan negara tersebut terus menjaga jalur diplomasi tetap aktif di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan guna mengurangi risiko di tingkat regional dan global.

Dalam pernyataannya di platform media sosial NSosyal, Duran menilai perkembangan terbaru menunjukkan pentingnya pendekatan diplomasi dalam menghadapi berbagai krisis.

Ia juga menyebut langkah yang diambil Erdogan selama ini terbukti tepat.

Duran menambahkan bahwa presiden Turkiye menjalankan “diplomasi pemimpin” secara efektif sejak awal konflik di kawasan untuk memastikan stabilitas dan perdamaian.

Ia menegaskan bahwa inisiatif diplomatik akan terus dilanjutkan untuk mendukung upaya gencatan senjata.

“Langkah diplomasi presiden akan terus dilakukan dengan tekad kuat untuk memastikan gencatan senjata dan tidak menyia-nyiakan peluang menuju perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.