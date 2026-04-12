Turkiye minta dunia waspadai potensi sabotase Israel di tengah gencatan senjata Turkiye meminta krisis kemanusiaan di Gaza tetap menjadi perhatian dunia

Turkiye menyerukan komunitas internasional untuk bersiap merespons “potensi tindakan sabotase” Israel di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, dengan memperingatkan eskalasi konflik yang dapat meluas ke Lebanon.

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Kamis mengatakan dunia perlu mengambil langkah yang tepat terhadap kemungkinan tindakan Israel yang dapat mengganggu proses perdamaian.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shaibani, Fidan menyatakan Turkiye siap berperan aktif dalam membangun arsitektur keamanan dan perdamaian baru di kawasan, termasuk normalisasi hubungan antara Iran dan negara-negara Teluk.

Ia juga memperingatkan bahwa Israel kini “memperluas” apa yang disebutnya sebagai genosida di Gaza ke Lebanon, dengan serangan yang disebut tidak membedakan antara warga sipil dan anak-anak.

Fidan menilai gencatan senjata sementara selama dua pekan antara Washington dan Teheran kemungkinan belum cukup, namun dapat diperpanjang jika kedua pihak sepakat.

“Kami berharap perundingan ini berlangsung dengan itikad baik dan menghasilkan kesepakatan yang berhasil. Dunia dan kawasan membutuhkan hal ini,” ujarnya.

Ia juga menyatakan Turkiye berharap gencatan senjata tersebut dapat diterapkan sepenuhnya di lapangan, termasuk di Lebanon, dan menjadi langkah menuju perdamaian permanen.

Fidan menambahkan bahwa pembicaraan AS-Iran yang dijadwalkan mencakup isu-isu kompleks seperti program nuklir, pengayaan uranium, Selat Hormuz, dan keamanan kawasan.

Ia memperingatkan bahwa serangan besar Israel ke Lebanon segera setelah pengumuman gencatan senjata merupakan provokasi serius yang dapat menghambat proses negosiasi.

Selain itu, Fidan menilai semakin banyak pihak internasional yang sepakat bahwa perang dan serangan terhadap Iran merupakan kesalahan, serta menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog dan kerja sama regional.

Soroti situasi Suriah dan Gaza

Fidan juga menekankan pentingnya melindungi Suriah dari dampak krisis kawasan, serta menyatakan Turkiye akan terus mendukung stabilisasi dan rekonstruksi negara tersebut.

Ia menambahkan bahwa perdamaian jangka panjang di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa mengakhiri kebijakan ekspansionis Israel.

Terkait Gaza, Fidan meminta dunia tidak mengalihkan perhatian dari krisis kemanusiaan yang masih berlangsung, termasuk keterbatasan bantuan, ketidakstabilan di perbatasan, dan hambatan dalam proses rekonstruksi.