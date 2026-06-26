Pemerintah Turkiye mengerahkan puluhan personel AFAD, tim medis UMKE, dan Brigade Bantuan Kemanusiaan ke Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi yang melanda negara tersebut

Turkiye kirim tim SAR dan bantuan kemanusiaan ke Venezuela Pemerintah Turkiye mengerahkan puluhan personel AFAD, tim medis UMKE, dan Brigade Bantuan Kemanusiaan ke Venezuela untuk membantu penanganan dampak gempa bumi yang melanda negara tersebut

Turkiye akan mengirim dua pesawat yang membawa tim pencarian dan penyelamatan serta bantuan kemanusiaan ke Venezuela pada Jumat sebagai respons atas dua gempa bumi yang mengguncang wilayah Yaracuy.

Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Turkiye (AFAD) dalam keterangannya menyebut persiapan segera dilakukan setelah menerima informasi mengenai dua gempa yang terjadi secara beruntun di wilayah Yaracuy, Venezuela. AFAD berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Urusan Keamanan Kepresidenan dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Staf Umum Angkatan Bersenjata Turkiye, sebuah pesawat angkut militer A-400M akan mengangkut tim pencarian dan penyelamatan serta bantuan kemanusiaan AFAD yang beranggotakan 38 personel dari Istanbul, Izmir, dan Denizli.

Pesawat tersebut juga akan membawa lima personel Tim Medis Penyelamatan Nasional (UMKE) dari Kementerian Kesehatan, dua personel Bulan Sabit Merah Turkiye (Kizilay), dua anjing pelacak, serta tiga kendaraan pencarian dan penyelamatan yang telah dilengkapi peralatan.

Kementerian Pertahanan Nasional juga memutuskan mengirim satu pesawat angkut militer A-400M lainnya yang membawa 22 personel Brigade Bantuan Kemanusiaan beserta perlengkapannya.

Kedua pesawat dijadwalkan lepas landas dari Bandara Ataturk Istanbul pada pukul 11.15 waktu setempat.

AFAD menyatakan perkembangan situasi terus dipantau melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Turkiye di Venezuela.