Israel serang Lebanon saat perundingan di Washington masih berlangsung

Pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon selatan saat perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel masih berlangsung di Washington

Serangan udara Israel ke Lebanon berlanjut di tengah perundingan Washington Pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon selatan saat perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel masih berlangsung di Washington

Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di wilayah Lebanon selatan pada Jumat, di tengah berlanjutnya perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel di Washington, menurut kantor berita resmi Lebanon National News Agency (NNA).

Menurut NNA, serangan terjadi sekitar pukul 07.30 waktu setempat dan dilakukan dalam dua gelombang yang menyasar wilayah pinggiran Nabatieh al-Fawqa.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut.

Perkembangan itu terjadi ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa putaran kelima perundingan antara Lebanon dan Israel di Washington diperpanjang selama satu hari, setelah sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Kamis.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan putaran kelima perundingan yang dimulai awal pekan ini akan dilanjutkan kembali pada Jumat pagi setelah adanya perpanjangan waktu.

Pada 18 Juni, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang memuat ketentuan mengenai penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon.

Berdasarkan data resmi Lebanon, serangan Israel di negara itu telah menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya sejak 2 Maret.