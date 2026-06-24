Turkiye akan mengangkat sejumlah isu penting, mulai dari kerja sama energi nuklir hingga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Kanada

Turkiye dan Kanada bahas peningkatan perdagangan serta kemitraan strategis Turkiye akan mengangkat sejumlah isu penting, mulai dari kerja sama energi nuklir hingga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Kanada

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan akan memulai kunjungan selama dua hari ke Kanada pada Kamis guna memperdalam hubungan bilateral serta memperluas kerja sama di bidang perdagangan, energi, dan pertahanan, menurut sumber Kementerian Luar Negeri Turkiye pada Rabu.

Fidan akan memulai kunjungannya dengan meninjau Darlington Nuclear Generating Station di Toronto untuk mempelajari kemampuan Kanada di sektor energi nuklir.

Ia juga dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan kalangan pelaku usaha, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan akademisi sebelum melanjutkan perjalanan ke Ottawa untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand.

Dalam pertemuan tersebut, Fidan dijawalkan akan menyampaikan pandangan dan harapan Turkiye terkait pendalaman serta diversifikasi hubungan dan kerja sama bilateral dengan tujuan meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis, kata sumber tersebut.

Fidan juga akan menekankan pentingnya peningkatan kontak tingkat tinggi dan kunjungan timbal balik, serta mendorong upaya memperluas perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 2,7 miliar dolar AS pada 2025 secara seimbang dan berkelanjutan.

Ia juga akan menyampaikan harapan Turkiye agar perundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas dapat diselesaikan tanpa penundaan.

Menteri luar negeri Turkiye itu akan menyoroti peluang kerja sama baru di sektor energi, termasuk energi nuklir, serta menyerukan peningkatan upaya untuk memajukan kerja sama industri pertahanan dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur hubungan militer kedua negara.

Terkait isu regional, Fidan diperkirakan akan menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai provokasi yang dapat merusak kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran serta menyoroti pentingnya pemulihan pelayaran bebas hambatan di Selat Hormuz bagi perdagangan global dan pasokan energi.

Ia juga diperkirakan akan kembali menegaskan kesiapan Turkiye untuk mendukung upaya diplomatik guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina serta menyerukan peningkatan tekanan internasional terhadap Israel terkait kebijakannya di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon.

Anita Anand terakhir kali mengunjungi Turkiye pada 17 Maret lalu.

Perdagangan antara kedua negara mencapai 2,7 miliar dolar AS pada 2025, dengan ekspor Turkiye sebesar 1,57 miliar dolar AS dan impor dari Kanada mencapai 1,16 miliar dolar AS, menurut pejabat Turkiye. Turkish Airlines juga meningkatkan frekuensi penerbangan mingguan ke Kanada dari 12 menjadi 21 penerbangan pada Mei lalu.