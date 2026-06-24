Sebuah buku baru mengklaim Presiden AS Donald Trump pernah melontarkan kritik tajam kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat pembahasan upaya gencatan senjata di Gaza pada 2025

Trump diklaim desak Netanyahu dukung gencatan senjata Gaza Sebuah buku baru mengklaim Presiden AS Donald Trump pernah melontarkan kritik tajam kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat pembahasan upaya gencatan senjata di Gaza pada 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut pernah melontarkan kritik tajam kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam percakapan telepon pada 2025 dengan mengatakan bahwa "semua orang Yahudi sudah muak padamu", menurut sebuah buku yang diterbitkan pada Selasa oleh jurnalis Maggie Haberman dan Jonathan Swan.

Buku berjudul Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump itu mengulas tahun pertama masa jabatan kedua Trump dan menggambarkan adanya percakapan tegang antara Trump dan Netanyahu.

Dalam buku tersebut diklaim bahwa Trump mengatakan kepada Netanyahu, yang saat itu berada dalam panggilan bersama utusan senior AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, "Semua orang sudah muak padamu, Bibi. Semua orang Yahudi sudah muak padamu. Bahkan dua orang Yahudi dalam panggilan ini juga sudah muak padamu."

Menurut buku itu, percakapan tersebut terjadi saat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 ketika Trump sedang mendorong rencana 20 poin yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut.

Para penulis juga menyebut Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa ia tidak bisa "mundur" dari usulan perjanjian gencatan senjata Gaza yang diajukan Washington.

Masih menurut kutipan buku tersebut, pada awal bulan yang sama Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin Hamas di Qatar saat mereka berkumpul untuk membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

Serangan itu disebut gagal menewaskan tokoh senior Hamas yang menjadi target, namun menewaskan beberapa anggota Hamas tingkat bawah dan seorang petugas keamanan Qatar.

Setelah serangan tersebut, Qatar disebut menolak melanjutkan perannya sebagai mediator antara Israel dan kelompok Palestina Hamas.

Kutipan buku itu tidak menjelaskan secara pasti apakah kemarahan Trump berkaitan langsung dengan serangan di Qatar tersebut.

Buku itu juga mengklaim Trump mengatakan kepada Netanyahu, "Saya adalah sahabat terbaik yang pernah dimiliki Israel. Semua orang membencimu, dan saya tetap mendukungmu."

Dalam kutipan lain yang dirilis pekan lalu, Trump disebut menyebut Netanyahu sebagai "penipu" pada bulan-bulan awal pemerintahan keduanya.

Sejauh ini, klaim-klaim yang dimuat dalam buku tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Trump, Gedung Putih, Netanyahu, maupun kantor Perdana Menteri Israel.