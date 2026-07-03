Rangkaian upacara pemakaman berlangsung hingga 9 Juli, dimulai di Teheran dan berlanjut ke Qom, Irak, hingga pemakaman terakhir di Kompleks Makam Imam Ali Reza di Mashhad

Rangkaian pemakaman Ali Khamenei dimulai, delegasi asing terus berdatangan ke Teheran Rangkaian upacara pemakaman berlangsung hingga 9 Juli, dimulai di Teheran dan berlanjut ke Qom, Irak, hingga pemakaman terakhir di Kompleks Makam Imam Ali Reza di Mashhad

Sejumlah kepala negara, pejabat tinggi, dan delegasi resmi dari berbagai negara tiba di ibu kota Iran, Teheran, pada Jumat untuk menghadiri upacara pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, menurut laporan media pemerintah Iran.

Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu perang selama beberapa pekan dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Di antara para pejabat yang tiba di Teheran adalah Presiden Irak Nizar Amidi, Ketua Parlemen Irak Mohammed al-Halbousi beserta delegasinya, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Wilayah Kurdistan Nechirvan Barzani, serta Ketua Parlemen Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, menurut stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga tiba di Teheran memimpin delegasi resmi, menurut pernyataan kantornya.

Media Iran juga melaporkan kedatangan delegasi ulama Palestina, ulama Rusia, partai-partai politik Turkiye, partai-partai politik Lebanon, perwakilan India, serta kelompok Muslim Syiah dari Thailand untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei.

Secara terpisah, perwakilan Partai Republik Bulgaria dan sejumlah anggota parlemen negara itu juga menghadiri acara penghormatan bagi pemimpin Iran tersebut.

Anggota kelompok Hizbullah Lebanon turut menggelar upacara penghormatan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Khamenei.

Media Iran menyebutkan delegasi asing lainnya diperkirakan terus berdatangan sepanjang hari, sementara rangkaian acara penghormatan akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.

Jadwal pemakaman

Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, upacara penghormatan resmi bagi Khamenei digelar pada Jumat dengan dihadiri kepala negara, pejabat tinggi, dan tokoh agama.

Rangkaian penghormatan akan berlanjut di Teheran pada 4 dan 5 Juli, sebelum prosesi pemakaman utama dilaksanakan di ibu kota pada 6 Juli.

Setelah itu, prosesi akan berlanjut ke kota suci Qom pada 7 Juli.

Pada 8 Juli, upacara penghormatan dijadwalkan berlangsung di Irak, termasuk di Baghdad, Najaf, dan Karbala. Jenazah akan disambut para tokoh agama dan politik sebelum dibawa ke sejumlah tempat suci Syiah.

Upacara pemakaman dan pemakaman terakhir dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli di Kompleks Makam Imam Ali Reza di Kota Mashhad, Iran timur laut, yang merupakan salah satu situs paling suci bagi umat Syiah.