Otoritas Rusia menyatakan satu orang terluka setelah serangan drone Ukraina menghantam wilayah Tula dan memicu kebakaran di pusat penyortiran Wildberries, sementara tim darurat dikerahkan untuk menangani dampak serangan

Rusia klaim hancurkan 107 drone Ukraina yang serang wilayah Tula Otoritas Rusia menyatakan satu orang terluka setelah serangan drone Ukraina menghantam wilayah Tula dan memicu kebakaran di pusat penyortiran Wildberries, sementara tim darurat dikerahkan untuk menangani dampak serangan

Serangan drone Ukraina pada Rabu dini hari dilaporkan merusak bangunan permukiman, fasilitas industri, dan pusat logistik di wilayah Tula, Rusia.

Otoritas setempat menyatakan sistem pertahanan udara Rusia berhasil menghancurkan lebih dari 100 drone yang diluncurkan dalam serangan tersebut.

Gubernur Wilayah Tula Dmitry Milyayev melalui Telegram mengatakan wilayahnya kembali menjadi sasaran serangan drone Ukraina pada malam sebelumnya. Menurut Milyayev, Rusia berhasil menghancurkan 107 drone Ukraina.

Berdasarkan laporan awal, dua bangunan apartemen di Distrik Venyovsky mengalami kerusakan, demikian pula dua fasilitas industri di Distrik Novomoskovsk dan Uzlovsky.

Ia juga mengatakan sebuah drone jatuh di kompleks pusat penyortiran Wildberries sehingga memicu kebakaran.

Milyayev menambahkan bahwa tim tanggap darurat segera dikerahkan ke lokasi, sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api.

Menurut laporan sementara, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, satu orang dilaporkan mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan medis.