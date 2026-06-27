Militer AS umumkan serangan udara terhadap Iran

Militer Amerika Serikat menyatakan telah melancarkan serangan udara terhadap Iran sebagai respons atas serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz

Militer AS umumkan lancarkan serangan udara terhadap Iran Militer Amerika Serikat menyatakan telah melancarkan serangan udara terhadap Iran sebagai respons atas serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz

Militer Amerika Serikat mengumumkan telah melancarkan serangan udara terhadap Iran sebagai respons atas serangan terhadap sebuah kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz sehari sebelumnya.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun resmi Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) di platform X, militer AS menyebut serangan udara tersebut dilakukan sebagai "respons tegas" terhadap serangan yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz.

CENTCOM menyatakan pesawat tempur Amerika Serikat menyerang lokasi penyimpanan rudal, fasilitas penyimpanan pesawat nirawak, serta pangkalan radar pantai milik Iran setelah Teheran disebut menyerang kapal M/V Ever Lovely dengan pesawat nirawak satu arah pada 25 Juni.

Menurut CENTCOM, kapal berbendera Singapura itu sedang meninggalkan Selat Hormuz menuju perairan lepas Oman ketika menjadi sasaran serangan Iran.

"Iran telah secara jelas melanggar gencatan senjata melalui serangan yang tidak beralasan terhadap pelayaran komersial," demikian pernyataan CENTCOM.

Militer Amerika Serikat juga menuduh tindakan Iran membahayakan kebebasan navigasi dan menyatakan pasukannya akan terus memberikan koordinasi serta dukungan bagi kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz agar dapat berlayar dengan aman.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menyerang sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz menggunakan pesawat nirawak dan menyatakan respons Amerika Serikat akan segera terlihat.

"Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Saya tidak menyukai kenyataan bahwa mereka menembaki kapal itu kemarin," kata Trump.