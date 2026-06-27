Iran klaim balas serangan AS terhadap pesisir selatan negara itu

Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menyerang titik-titik penempatan pasukan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan udara yang disebut dilakukan AS terhadap wilayah pesisir Iran

IRGC klaim balas serangan AS dengan menyerang posisi militernya di kawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menyerang titik-titik penempatan pasukan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan udara yang disebut dilakukan AS terhadap wilayah pesisir Iran

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah menyerang titik-titik penempatan pasukan Amerika Serikat di kawasan sebagai balasan atas serangan udara yang disebut dilancarkan militer AS terhadap wilayah pesisir selatan Iran.

Dalam pernyataan tertulisnya, IRGC menyebut Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam telah melancarkan serangan balasan setelah Amerika Serikat menyerang wilayah pesisir Kota Sirik di selatan Iran.

"Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, sebagai respons atas serangan udara militer Amerika Serikat terhadap pesisir Iran, telah menyerang titik-titik penempatan pasukan tentara teroris Amerika Serikat di kawasan," demikian pernyataan tersebut.

IRGC menuduh Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah pesisir Iran dengan alasan menanggapi tindakan Iran terhadap sebuah kapal yang disebut melintasi Selat Hormuz melalui jalur yang tidak sah. Menurut IRGC, tindakan tersebut merupakan pelanggaran gencatan senjata, sebagaimana yang disebut dilakukan Israel di Lebanon.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa Pasal 5 Nota Kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat mengatur bahwa lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran.

IRGC menuduh Amerika Serikat berupaya melanggar ketentuan tersebut dengan "menghasut berbagai pihak" agar tidak mematuhi kesepakatan.

"Tindakan tersebut telah menerima respons yang diperlukan dan akan terus kami lakukan. Jika agresi kembali terulang, respons kami akan jauh lebih luas," demikian pernyataan IRGC.