- Ishaq Dar akan bertemu dengan Menlu AS untuk membahas perdamaian dan stabilitas regional

Menlu Iran kunjungi AS di tengah upaya akhiri perang Iran - Ishaq Dar akan bertemu dengan Menlu AS untuk membahas perdamaian dan stabilitas regional

Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar akan melakukan kunjungan resmi selama sehari ke Washington, DC pada Jumat di tengah usaha mediasi untuk menghentikan perang Iran, menurut pernyataan resmi.

Dar, yang saat ini berada di New York, di mana ia menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB dan pertemuan-pertemuan lainnya, akan berangkat ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, sebut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Kamis (28/05)

Selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak aka meninjau hubungan bilateral dan bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan global yang menjadi "kepentingan bersama."

Diskusi tersebut juga akan fokus pada penguatan kerja sama di sektor-sektor prioritas utama dan upaya Pakistan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui "dialog dan diplomasi."

" Kunjungan ini mencerminkan komitmen Pakistan untuk semakin memperdalam kemitraan jangka panjang dengan Amerika Serikat," tambah pernyataan itu.

Sebelumnya Ishaq Dar juga mendampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing.

Ketegangan di Timur Tengah menimbulkan eskalasi sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Februari.

Iran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

Genjatan senjata mulai berlaku pada 8 April yang dimediasi oleh Iran, tetapi selanjutnya pembicaraan di Islamabad gagal untuk menghasilkan pedamaian abadi, kemudian Donal Trump memperpanjang gencatan senjata berlaku tanpa batas waktu.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan selanjutnya di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu.

Sejak saat itu, kedua pihak terus bertukar usulan dan usulan balasan dalam upaya untuk melanjutkan pembicaraan langsung dan mengakhiri konflik.