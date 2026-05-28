China akan dukung ekonomi dan kesejahteraan rakyat Cuba di tengah sanski AS - “China akan terus menjunjung tinggi keadilan dan bersuara untuk Cuba, mendukung perjuangan rakyat Cuba dan berkontribusi untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Cuba,” sebut Wang

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan negaranya akan terus mendukung dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Kuba dan kesejahteraan rakyatnya di tengah sanksi AS, menurut keterangan media pemerintah China pada Kamis (28/05).

Wang Yi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cuba, Bruno Rodriguez, di New York di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, seperti yang dilaporkan oleh Xinhua News.

“China akan terus menjunjung tinggi keadilan dan bersuara untuk Cuba, mendukung perjuangan rakyat Cuba dan berkontribusi untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Cuba,” sebut Wang

Ia mengamati bahwa rakyat Kuba "dengan tegas" membela hak-hak mereka, dan telah menunjukkan tekad yang "kuat" untuk menentang blokade dan campur tangan eksternal, sehingga mendapatkan rasa hormat dari komunitas internasional.

Wang mengatakan bahwa sangat penting untuk menjunjung tinggi rasa hormat terhadap kedaulatan dan kemerdekaan setiap bangsa, serta menentang "segala bentuk politik kekuasaan dan intimidasi."

Rodriguez mengapresiasi dukungan "tegas" Tiongkok untuk Kuba, yang melindungi kedaulatan dan keamanannya, dan berterima kasih kepada Beijing atas bantuan dan dukungannya kepada Havana selama masa-masa sulit.

Kuba, tambahnya, menghadapi situasi tersulit sejak revolusinya, yang berakar pada blokade dan sanksi yang diberlakukan oleh AS.

Ia menambahkan bahwa Kuba akan terus mendukung sikap adil Tiongkok terhadap Taiwan dan isu-isu lainnya.

Awal pekan ini, Tiongkok mengirimkan 15.000 ton beras ke Kuba karena Havana terus menghadapi kesulitan ekonomi dan kekurangan bahan bakar.

Kuba telah menghadapi krisis bahan bakar menyusul embargo minyak AS yang diberlakukan pada 30 Januari, bersamaan dengan kekurangan listrik yang meluas dan pemadaman listrik yang berulang.

Tiongkok telah berulang kali menentang tekanan AS terhadap Kuba dan menyerukan pencabutan sanksi dan pembatasan yang dikenakan pada negara Karibia tersebut.