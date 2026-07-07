Presiden Turkiye Erdogan menyambut Presiden AS Trump dengan upacara kenegaraan di Ankara, yang diwarnai penghormatan 21 dentuman meriam dan atraksi udara Turkish Stars pada hari pertama KTT NATO 2026

Erdogan sambut Trump dengan upacara kenegaraan di Ankara Presiden Turkiye Erdogan menyambut Presiden AS Trump dengan upacara kenegaraan di Ankara, yang diwarnai penghormatan 21 dentuman meriam dan atraksi udara Turkish Stars pada hari pertama KTT NATO 2026

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan upacara penyambutan resmi di Ankara, Selasa, saat KTT NATO yang berlangsung selama dua hari resmi dimulai.

Kedua pemimpin dijadwalkan membahas berbagai isu regional dan internasional di sela pertemuan para pemimpin aliansi tersebut.

Upacara penyambutan digelar di Kompleks Kepresidenan Ankara. Sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara tamu, sebanyak 21 dentuman meriam kehormatan dilepaskan.

Saat iring-iringan Trump memasuki kompleks kepresidenan, tim aerobatik Angkatan Udara Turkiye, Turkish Stars, melakukan atraksi terbang sebagai bagian dari penyambutan resmi.

Sebelumnya, Erdogan menyambut langsung kedatangan Trump di Bandara Esenboga, Ankara.

Sesaat setelah turun dari pesawat kepresidenan, kedua pemimpin berbincang singkat. Trump juga menyapa pasukan Resimen Pengawal Kehormatan dengan ucapan berbahasa Turki, "Merhaba asker" atau "Halo, prajurit."

Erdogan dan Trump kemudian menuju Wisma Tamu Negara di area bandara untuk melakukan sesi foto resmi.

Sebelumnya pada Selasa, Ketua Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat Jenderal Dan Caine mengunjungi Anitkabir, makam pendiri Republik Turkiye Mustafa Kemal Ataturk. Didampingi delegasi Amerika Serikat, Caine mengheningkan cipta sebelum meletakkan karangan bunga di mausoleum tersebut.

Para kepala negara dan pemerintahan anggota NATO, bersama para pemimpin negara mitra, berkumpul di Ankara dalam KTT NATO 2026 yang berfokus pada implementasi komitmen peningkatan belanja pertahanan yang disepakati pada KTT tahun lalu di Den Haag, keberlanjutan dukungan militer bagi Ukraina, serta perluasan produksi industri pertahanan.