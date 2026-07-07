Turkiye sebut tuduhan Israel bagian dari kampanye disinformasi

Kemlu Turkiye menyatakan tuduhan yang disampaikan sejumlah pejabat Israel merupakan bagian dari kampanye disinformasi yang terkoordinasi untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakan Israel di Jalur Gaza

Turkiye tuding Israel berupaya alihkan perhatian dari situasi di Gaza Kemlu Turkiye menyatakan tuduhan yang disampaikan sejumlah pejabat Israel merupakan bagian dari kampanye disinformasi yang terkoordinasi untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakan Israel di Jalur Gaza

Pemerintah Turkiye menolak tuduhan yang dilontarkan sejumlah pejabat Israel dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang terkoordinasi.

Ankara menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertujuan mengalihkan perhatian dunia dari tindakan Israel di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan yang dirilis Selasa, Kementerian Luar Negeri Turkiye menyatakan berbagai klaim yang disampaikan pejabat Israel dalam beberapa hari terakhir merupakan bagian dari "kampanye disinformasi" yang dilakukan dengan "koordinasi dan waktu yang telah diatur."

"Netanyahu dan pihak-pihak yang bekerja bersamanya secara sengaja memutarbalikkan setiap kritik yang ditujukan kepada mereka serta berupaya mengalihkan perhatian melalui kampanye propaganda yang sistematis," demikian pernyataan kementerian.

Kementerian menambahkan, upaya tersebut tidak lagi meyakinkan masyarakat internasional dan gagal menutupi apa yang disebutnya sebagai genosida yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gaza, serta kebijakan pendudukan, aneksasi, dan tindakan lain yang dinilai mengganggu stabilitas kawasan.

Menurut Kementerian Luar Negeri Turkiye, tujuan Ankara adalah agar seluruh negara dan masyarakat di kawasan dapat hidup dalam damai, stabilitas, dan kemakmuran.

"Dengan pemahaman tersebut, kami kembali menyerukan kepada Israel agar menempuh kebijakan yang konstruktif dan damai. Sebagai Turkiye, kami akan terus menyampaikan kebenaran," demikian bunyi pernyataan itu.