Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb di Ankara pada hari pertama KTT NATO 2026 yang mempertemukan para pemimpin negara anggota aliansi

Erdogan bertemu Presiden Finlandia di sela KTT NATO Ankara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb di Ankara pada hari pertama KTT NATO 2026 yang mempertemukan para pemimpin negara anggota aliansi

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menggelar pertemuan dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb di Ankara, Selasa, di sela penyelenggaraan KTT NATO 2026 yang mempertemukan para pemimpin negara anggota aliansi untuk membahas penguatan pertahanan dan keamanan kawasan.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup di Kompleks Kepresidenan tersebut digelar bertepatan dengan dimulainya KTT NATO yang berlangsung selama dua hari di ibu kota Turkiye.

Pada Selasa malam, Stubb dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan Presiden Erdogan bersama Ibu Negara Emine Erdogan untuk menghormati para kepala negara dan pemerintahan beserta pasangan mereka.

Finlandia resmi menjadi anggota penuh NATO pada 2023.

Para kepala negara dan pemerintahan anggota NATO berkumpul di Ankara dalam KTT NATO 2026 yang berfokus pada pelaksanaan komitmen peningkatan belanja pertahanan yang disepakati pada KTT tahun lalu di Den Haag, keberlanjutan dukungan militer bagi Ukraina, serta perluasan produksi industri pertahanan.