Zelenskyy tiba di Ankara untuk hadiri KTT NATO ke-36

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Ankara untuk menghadiri KTT NATO ke-36 dengan membawa agenda penguatan pertahanan udara, peningkatan kerja sama keamanan

Zelenskyy hadiri KTT NATO di Ankara, fokus pada pertahanan Ukraina Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Ankara untuk menghadiri KTT NATO ke-36 dengan membawa agenda penguatan pertahanan udara, peningkatan kerja sama keamanan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tiba di Ankara, Selasa, untuk menghadiri KTT NATO ke-36 yang mempertemukan para pemimpin negara anggota aliansi guna membahas penguatan pertahanan, dukungan bagi Ukraina, dan kerja sama keamanan.

Pesawat yang membawa Zelenskyy mendarat di Bandara Esenboga, Ankara, dan disambut oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turkiye Mehmet Nuri Ersoy serta sejumlah pejabat lainnya.

Melalui akun X, Zelenskyy mengatakan agenda penting menanti dalam pertemuan tersebut dan berharap KTT NATO kali ini berlangsung kuat serta menghasilkan keputusan yang produktif.

"Keputusan yang dibutuhkan saat ini adalah yang mampu memberikan perlindungan lebih besar bagi rakyat kami, meningkatkan kemampuan pertahanan kami, serta memperkuat kerja sama keamanan antara Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat," kata Zelenskyy.

Ia menambahkan telah menjadwalkan hampir 20 pertemuan bilateral selama berada di Ankara.

Menurut Zelenskyy, penguatan sistem pertahanan udara Ukraina akan tetap menjadi prioritas utama, termasuk pengadaan sistem baru, pasokan rudal, serta pembahasan lisensi produksi.

KTT NATO akan berlangsung hingga Rabu dengan agenda utama meliputi peningkatan investasi pertahanan, dukungan militer bagi Ukraina, serta upaya memperluas basis industri pertahanan negara-negara anggota.