Dua petugas pemadam tewas dalam kebakaran gudang di Korea Selatan Kebakaran terjadi di gudang penyimpanan milik perusahaan perikanan

Dua petugas pemadam kebakaran tewas saat kebakaran membesar ketika operasi pemadaman berlangsung di sebuah gudang penyimpanan dingin di Korea Selatan, menurut laporan media pada Minggu.

Kebakaran terjadi di gudang milik perusahaan pengolahan perikanan di Kabupaten Wando, Provinsi Jeolla Selatan, sehingga otoritas mengerahkan lebih dari 100 petugas pemadam.

Api berhasil dipadamkan setelah sekitar tiga jam.

Namun, dua petugas pemadam dilaporkan terjebak di dalam bangunan dan kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kebakaran diduga bermula saat pekerja menggunakan alat las untuk mengelupas cat bangunan dalam proses perataan dan perbaikan lantai.

Kepala Pemadam Kebakaran Wando, Lee Min-seok, mengatakan kedua petugas tersebut tidak sempat menyelamatkan diri setelah kembali memasuki lokasi untuk memadamkan sisa api pasca operasi awal.

“Kabut minyak yang diduga berada di dekat langit-langit meledak,” ujarnya dalam konferensi pers.

Ia menambahkan bahwa komandan operasi sempat memerintahkan tujuh petugas untuk evakuasi setelah mendeteksi asap hitam dan api melalui komunikasi radio, namun dua di antaranya tidak berhasil keluar.

Otoritas pemadam kebakaran menyatakan akan menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut.