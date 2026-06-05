CENTCOM bantah Iran tembak kapal perang AS di Teluk Oman

Militer AS menegaskan kapal perang Angkatan Laut AS tidak diserang maupun ditembaki oleh pasukan Iran

CENTCOM bantah Iran luncurkan tembakan peringatan ke kapal perang AS di Teluk Oman Militer AS menegaskan kapal perang Angkatan Laut AS tidak diserang maupun ditembaki oleh pasukan Iran

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Jumat membantah klaim Iran yang menyebut pasukannya menembakkan tembakan peringatan ke kapal perang AS di Teluk Oman dan memaksa kapal-kapal tersebut mundur ke arah Samudra Hindia.

"KLAIM: Iran mengklaim telah menembakkan tembakan peringatan ke kapal perang AS di Teluk Oman sehingga memaksa kapal-kapal Amerika mundur ke arah Samudra Hindia. SALAH," tulis CENTCOM melalui akun media sosial X.

"FAKTA: Pasukan Iran TIDAK menyerang atau menembaki kapal perang Angkatan Laut AS. Tindakan semacam itu akan menjadi pelanggaran serius terhadap gencatan senjata. Pasukan AS terus beroperasi secara bebas di perairan kawasan sambil sepenuhnya menegakkan blokade yang sedang berlangsung terhadap Iran," tambah CENTCOM.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Angkatan Darat Iran sebelumnya pada Jumat yang menyebut Angkatan Laut Iran telah menembakkan tembakan peringatan menggunakan rudal dan pesawat nirawak ke arah kapal perusak AS yang beroperasi di Laut Oman sehingga memaksa kapal-kapal tersebut meninggalkan wilayah itu.

Kantor hubungan masyarakat Angkatan Darat Iran menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari operasi yang terus dilakukan sebagai respons terhadap apa yang disebutnya sebagai gangguan AS di laut dan penyitaan kapal tanker komersial serta tanker minyak Iran.

Menurut pernyataan itu, pasukan Angkatan Laut Iran menembakkan rudal Qadir dan pesawat nirawak serang Shahed Danesh ke arah kapal perusak DDG-103 dan DDG-87 milik AS.