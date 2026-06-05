Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan hukum internasional

Iran sebut Selat Hormuz akan dikelola bersama Oman sesuai hukum internasional Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan hukum internasional

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran IRIB dengan mengutip stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen, Araghchi mengatakan Iran dan Oman sebagai dua negara yang berbatasan langsung dengan jalur perairan strategis tersebut memiliki "hak alami" untuk berkoordinasi dan mengambil keputusan terkait pengelolaannya.

Ia mengatakan Teheran akan bertukar pandangan dengan negara-negara Teluk mengenai perkembangan yang berkaitan dengan Selat Hormuz, namun menegaskan bahwa keputusan mengenai pengelolaan jalur tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh Iran dan Oman.

Araghchi mengatakan upaya kedua negara bertujuan memastikan pelayaran yang aman bagi seluruh kapal yang melintasi selat tersebut sesuai hukum internasional.

Dalam wawancara yang sama, Araghchi mengatakan komunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tetap berlangsung dan arahan darinya diterima "pada waktunya" serta dilaksanakan secara tepat.

Ia juga mengatakan terdapat konsensus nasional yang luas terhadap kepemimpinan Iran dan bahwa urusan pemerintahan berjalan "ke arah yang sangat baik."