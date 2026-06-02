47 universitas Turkiye masuk daftar terbaik dunia

Merve Berker
02 Juni 2026•Update: 02 Juni 2026
Sebanyak 47 universitas dari Turkiye masuk dalam daftar universitas terbaik dunia tahun ini, dengan Universitas Hacettepe menempati peringkat tertinggi di antara perguruan tinggi asal negara tersebut.
Pemeringkatan yang diterbitkan oleh Center for World University Rankings (CWUR) pada Senin itu mengevaluasi lebih dari 21.000 universitas dari 95 negara.
Setelah proses evaluasi, CWUR merilis daftar 2.000 institusi pendidikan tinggi terbaik di dunia.
Tujuh indikator digunakan dalam penilaian tersebut, yang dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu pendidikan, kelayakan kerja lulusan, fakultas, dan penelitian.
Universitas Hacettepe menempati peringkat ke-666 secara global, menjadikannya universitas dengan posisi tertinggi dari Turkiye.
Universitas tersebut diikuti oleh Universitas Istanbul di peringkat ke-707, Universitas Ankara di posisi ke-733, Middle East Technical University (METU) di peringkat ke-736, Universitas Bogazici di posisi ke-785, Universitas Teknik Istanbul di peringkat ke-813, Universitas Marmara di posisi ke-939, dan Universitas Koc di peringkat ke-989.
Universitas lain dari Turkiye yang masuk dalam daftar itu antara lain Universitas Ege di peringkat ke-1.052, Universitas Cukurova di posisi ke-1.106, Universitas Istanbul-Cerrahpasa di peringkat ke-1.127, Universitas Bilkent di posisi ke-1.140, dan Universitas Gazi di peringkat ke-1.151.
Daftar tersebut juga mencakup Universitas Teknik Yildiz di peringkat ke-1.191, Universitas Dokuz Eylul di posisi ke-1.206, Universitas Erciyes di peringkat ke-1.265, Universitas Gaziantep di posisi ke-1.289, dan Universitas Ataturk di peringkat ke-1.351.
Harvard pimpin peringkat global
Universitas Harvard, yang memperoleh nilai penuh di seluruh indikator, menempati posisi sebagai universitas terbaik dunia.
Harvard disusul oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) di posisi kedua dan Universitas Stanford di peringkat ketiga.
Posisi keempat ditempati Universitas Cambridge, diikuti Universitas Oxford di peringkat kelima, Universitas Princeton di posisi keenam, Universitas Pennsylvania di peringkat ketujuh, Universitas Columbia di posisi kedelapan, Universitas Yale di peringkat kesembilan, dan Universitas Chicago di posisi ke-10.