Le Chef de l'Etat turc a rencontré la reine Mathilde de Belgique, qui se trouve actuellement en Türkiye dans le cadre de la « Mission économique », au pavillon Vahdettin à Istanbul

Türkiye: Le président Erdogan reçoit la reine Mathilde de Belgique Le Chef de l'Etat turc a rencontré la reine Mathilde de Belgique, qui se trouve actuellement en Türkiye dans le cadre de la « Mission économique », au pavillon Vahdettin à Istanbul

AA / Istanbul / Mikail Biyikli

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a reçu, lundi, la reine Mathilde de Belgique.



Le Chef de l'Etat turc a rencontré la reine Mathilde de Belgique, qui se trouve actuellement en Türkiye dans le cadre de la « Mission économique », au pavillon Vahdettin à Istanbul.



Lors de cette réception à huis clos, le président turc était accompagné de son épouse Emine Erdogan.

Relations Türkiye-Belgique

Les relations entre la Türkiye et la Belgique, qui se sont traditionnellement maintenues à un niveau positif, ont connu un nouvel élan à la lumière des récents développements régionaux et mondiaux, avec des contacts visant une coopération plus étroite qui se sont multipliés ces dernières années.

Les pourparlers entre les deux pays se sont concentrés sur l'évaluation des opportunités de coopération dans les domaines censés façonner l'avenir des liens bilatéraux, notamment l'économie et le commerce, la défense, l'énergie et la connectivité, tout en renforçant la coopération au sein de l'OTAN et de l'Union européenne face aux défis communs.

Le volume des échanges bilatéraux entre la Türkiye et la Belgique a atteint 9,2 milliards de dollars en 2025, dont 5 milliards de dollars d'exportations turques et 4,2 milliards de dollars d'importations.

Les investissements belges en Türkiye ont totalisé 9,3 milliards de dollars entre 2002 et janvier 2026, tandis que les investissements turcs en Belgique se sont élevés à 490 millions de dollars au cours de la même période.

Environ 300 000 citoyens turcs vivant en Belgique constituent un pont important entre les deux pays et apportent une contribution notable à la vie économique et sociale de la Belgique.

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Visites de la mission économique de la Belgique

Les visites des « Missions économiques » de la Belgique, organisées deux fois par an, sont considérées comme l'une des initiatives de diplomatie économique les plus importantes du pays, avec une forte dimension politique.

Ces missions proposent généralement une série d'événements centrés sur les secteurs clés des relations économiques bilatérales avec le pays hôte et visent à promouvoir des opportunités de coopération concrètes.

La Belgique avait précédemment organisé une visite de sa mission économique en Türkiye en 2012. À l'époque, la mission était dirigée par le roi Philippe, alors prince héritier, tandis que la reine Mathilde l'accompagnait en tant que princesse Mathilde.

* Traduit du turc par Tuncay Çakmak