Le vice ministre polonais a précisé qu'ils exigeaient la suspension de l'application de l'accord jusqu'à ce que la Cour de justice de l'UE rende sa décision

La Pologne porte l'accord UE-MERCOSUR devant la Cour de justice de l'UE Le vice ministre polonais a précisé qu'ils exigeaient la suspension de l'application de l'accord jusqu'à ce que la Cour de justice de l'UE rende sa décision

La Pologne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour demander la suspension de l'accord entre l'UE et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), qui a commencé à être appliqué à titre provisoire depuis le 1er mai entre l'Union européenne (UE) et les pays d'Amérique latine.

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Marcin Bosacki, a fait savoir, dans une déclaration à l'agence polonaise PAP, qu'ils avaient déposé un recours devant la Cour de justice de l'UE le 10 mai concernant l'accord du MERCOSUR.

Bosacki a précisé qu'ils exigeaient la suspension de l'application de l'accord jusqu'à ce que la Cour de justice de l'UE rende sa décision.

Le ministre polonais de l'Agriculture, Stefan Krajewski, a également souligné dans sa déclaration à la PAP que la sécurité des agriculteurs et des consommateurs était primordiale.

Selon les informations du radiodiffuseur public polonais TVP World, la Pologne figure au premier rang des pays opposés à l'accord, craignant que ses agriculteurs ne puissent pas rivaliser avec les produits moins chers en provenance du Brésil et de ses voisins.

Varsovie s'oppose à ce que l'accord soit mené de manière accélérée dans ses dernières étapes.

- L'accord avait été signé le 17 janvier

L'UE et les pays du MERCOSUR, comprenant l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, avaient signé l'accord commercial le 17 janvier.

L'accord était entré en vigueur à titre provisoire le 1er mai, avant l'achèvement du processus d'approbation officiel. L'accord commercial UE-MERCOSUR, dont les négociations ont duré 25 ans, entrera pleinement en vigueur après cette étape, une fois qu'il aura été approuvé par le Parlement européen (PE) et le Conseil de l'UE.

Dans le cadre de l'accord, des avantages douaniers seront accordés aux pays du MERCOSUR sur certains produits agricoles tels que la viande bovine, la volaille et les produits laitiers. En contrepartie, les pays du MERCOSUR ouvriront davantage leurs marchés aux produits industriels européens.

Bruxelles considère cet accord comme un gain géopolitique important qui augmentera la part et l'influence de l'UE dans le commerce en Amérique latine.

* traduit du turc par Mariem Njeh