« Je dirais qu’il n’a jamais été aussi fragile, après avoir lu ce torchon », lance Trump au sujet du cessez-le-feu avec l'Iran suite à la réponse iranienne à la dernière proposition américaine

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l’Iran est « sous assistance respiratoire » « Je dirais qu’il n’a jamais été aussi fragile, après avoir lu ce torchon », lance Trump au sujet du cessez-le-feu avec l'Iran suite à la réponse iranienne à la dernière proposition américaine

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le président américain Donald Trump a estimé lundi que le cessez-le-feu avec l’Iran était placé sous « assistance respiratoire », tout en qualifiant de « torchon » la réponse transmise par Téhéran à la dernière proposition américaine.

Depuis le Bureau ovale, Donald Trump a décrit une trêve dans un état de « faiblesse incroyable », après avoir pris connaissance de la réponse iranienne envoyée dimanche aux médiateurs pakistanais.

Donald Trump a également reproché à l’Iran d’avoir attendu quatre jours pour répondre à une proposition qu’il a qualifiée de « très simple ».

« Ils nous ont envoyé ce document pour lequel nous avons attendu quatre jours, alors que cela aurait dû prendre dix minutes », a-t-il lancé.

Selon lui, le texte iranien contenait initialement des garanties sur l’absence d’armes nucléaires « pendant une très longue période », avant que Téhéran ne revienne sur cette position.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, déclenchant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, sur fond de fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans calendrier précis.

Dimanche, l’Iran a transmis au Pakistan sa réponse à une proposition américaine destinée à mettre fin au conflit, mais Donald Trump l’a jugée « totalement inacceptable ».

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme