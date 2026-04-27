Technologies : Erdogan compare la transformation du travail à la révolution industrielle

AA / Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré ce lundi que le monde traverse une transformation rapide portée par la technologie et l’intelligence artificielle, la qualifiant de « vague de transformation du travail comparable à la révolution industrielle », tout en soulignant la nécessité de la comprendre et de la maîtriser.

S’exprimant lors du 6e Sommet des compétences de l’Organisation de coopération et de développement économiques à Istanbul, le président a indiqué que les emplois et les modes de production évoluent rapidement, avec l’apparition de nouveaux métiers et la disparition d’autres, estimant que le capital humain sera déterminant pour le succès des nations.

Soulignant l’essor rapide de la robotique et de l’intelligence artificielle, Recep Tayyip Erdogan a indiqué que cette transformation comporte à la fois des opportunités et des préoccupations. « Le marché mondial de la robotique, actuellement évalué à environ 100 milliards de dollars, devrait atteindre 25.000 milliards de dollars d’ici 2050. Dans certains pays, des installations de production entièrement automatisées, appelées “usines sombres”, se développent rapidement », a-t-il déclaré.

« Le seul fait d’observer la réalité de ces “usines sombres” suffit à montrer que nous sommes confrontés à une vague de transformation du travail comparable à la révolution industrielle », a-t-il ajouté.

Le président a également évoqué les inégalités structurelles dans de nombreux pays, notant que les femmes, les migrants et les étudiants défavorisés ne peuvent souvent pas exploiter pleinement leur potentiel, qualifiant cela de perte économique et sociale.

« Aucun pays ne peut engager un développement solide s’il laisse une part importante de son capital humain inexploitée », a-t-il ajouté.

Recep Tayyip Erdogan a indiqué que la Türkiye a réduit l’emploi informel de plus de 52 % au début des années 2000 à 24 % en 2025, ce qu’il a présenté comme la meilleure performance du marché du travail en 23 ans.

Il a ajouté que la vision du « Siècle de la Türkiye » repose sur le capital humain et nécessite une coopération renforcée entre le secteur public, le secteur privé, les universités, les syndicats, les collectivités locales et la société civile.

Le président a précisé que l’enseignement professionnel a été revitalisé et mieux intégré au monde économique grâce à des programmes soutenant les compétences des jeunes. « Notre objectif est d’intégrer 3 millions de jeunes sur le marché du travail au cours des trois prochaines années », a-t-il déclaré.

Recep Tayyip Erdogan a également évoqué les progrès en matière de participation des femmes au marché du travail, indiquant que le taux d’activité des femmes en Türkiye est passé de 27,9 % à 34,7 %, tandis que leur taux d’emploi a progressé de 25,3 % à 31,7 %, et leur part dans l’emploi public de 34,2 % à 43,38 % au cours des 12 dernières années.

Il a par ailleurs mentionné des réformes législatives récentes portant le congé maternité à 24 semaines pour les femmes actives.

Enfin, le président a souligné la capacité d’analyse de l’OCDE et son rôle dans le dialogue international, estimant qu’elle constitue un levier important dans un contexte de recomposition des équilibres géopolitiques et économiques mondiaux, ajoutant que la Türkiye attache une importance particulière aux travaux du Centre de l’OCDE à Istanbul.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy