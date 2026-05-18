Moscou nourrit de « grandes attentes » concernant la prochaine visite du président russe en Chine, affirme le porte-parole Dmitri Peskov

Le Kremlin fonde de grands espoirs sur la rencontre entre Poutine et Xi Moscou nourrit de « grandes attentes » concernant la prochaine visite du président russe en Chine, affirme le porte-parole Dmitri Peskov

Le Kremlin a affirmé lundi que tout échange entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping donnerait une nouvelle impulsion au développement des relations bilatérales.

Lors d’un point presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou nourrissait de « grandes attentes » concernant la visite de deux jours de Vladimir Poutine en Chine, prévue à partir de mardi.

Selon lui, l’ensemble des questions liées à l’agenda économique russo-chinois devraient être abordées durant cette visite.

« Les relations entre la Russie et la Chine sont très diversifiées », a déclaré Dmitri Peskov, soulignant que la coopération entre les deux pays dépassait désormais les seuls domaines du commerce et de l’économie pour s’étendre à la médecine, à la culture et à l’éducation.

Évoquant la guerre en Ukraine, le porte-parole du Kremlin a affirmé que Moscou espérait la poursuite des efforts de médiation des États-Unis afin de parvenir à un règlement du conflit.

« Le processus de paix est actuellement à l’arrêt. Nous espérons qu’il reprendra finalement », a-t-il déclaré.

Dmitri Peskov a également assuré que la Russie ne frappait « que des cibles militaires » en Ukraine, accusant Kiev de mener des attaques contre des infrastructures civiles en Russie.

Le Kremlin a par ailleurs rejeté les accusations du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquelles la Russie préparerait une attaque contre l’Ukraine ou un pays membre de l’Otan.

Vendredi, Volodymyr Zelensky avait accusé Moscou de chercher à entraîner davantage le Bélarus dans la guerre en Ukraine.

Le président ukrainien avait affirmé que la Russie envisageait des opérations depuis le territoire biélorusse en direction de l’axe Tchernihiv-Kiev, voire potentiellement contre un État membre de l’Otan.

« Nous savons que des contacts supplémentaires ont eu lieu entre les Russes et Aleksandr Loukachenko afin de le convaincre de participer à de nouvelles opérations agressives russes », avait déclaré Volodymyr Zelensky sur le réseau social américain X.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore