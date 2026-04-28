« Il s’agit d’un véritable programme d’alliance entre deux pays alliés, satisfaisant les deux parties à tous les niveaux », a affirmé le président de la Présidence des industries de défense turques (SSB), Haluk Gorgun

La Türkiye annonce l’exportation de son avion HURJET vers l’Espagne « Il s’agit d’un véritable programme d’alliance entre deux pays alliés, satisfaisant les deux parties à tous les niveaux », a affirmé le président de la Présidence des industries de défense turques (SSB), Haluk Gorgun

AA / Madrid

Le président de la Présidence des industries de défense turques (SSB), Haluk Gorgun, a annoncé mardi l’exportation vers l’Espagne du HURJET, l’avion d’entraînement à réaction de conception nationale produit par les Industries aérospatiales turques (TUSAS), à l’occasion d’une cérémonie de signature organisée dans les installations d’Airbus à Madrid.

« À compter d’aujourd’hui, nous annonçons cet accord au monde entier », a déclaré Gorgun en marge de la cérémonie tenue sur le site d’Airbus à Getafe, près de Madrid.

L’accord a été signé par Haluk Gorgun, le directeur général de l’armement et du matériel du ministère espagnol de la Défense, l’amiral Aniceto Rosique, le responsable Air Power d’Airbus Defence and Space, Jean Brice Dumont, le vice-président du SSB Gokhan Ucar ainsi que le directeur général de TUSAS Mehmet Demiroglu, en présence de hauts responsables civils et militaires des deux pays.

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Présentant cette signature comme « non pas une fin mais un début », Gorgun a souligné que ce programme renforcerait davantage les liens stratégiques entre Ankara et Madrid, tout en illustrant la capacité de l’industrie de défense turque à s’imposer sur la scène internationale.

Selon les détails communiqués par le responsable turc, une partie des appareils HURJET destinés à l’Espagne sera produite en Türkiye puis livrée à Madrid, tandis qu’une autre partie sera fabriquée en Espagne avec la participation de producteurs locaux espagnols, dans le cadre d’un modèle industriel conjoint associant TUSAS et Airbus.

« Il s’agit d’un véritable programme d’alliance entre deux pays alliés, satisfaisant les deux parties à tous les niveaux », a affirmé Gorgun, ajoutant que cette coopération pourrait également servir d’exemple au sein de l’OTAN et ouvrir la voie à la commercialisation conjointe de nouveaux produits vers des pays tiers.

De son côté, la secrétaire d’État espagnole à la Défense, Maria Amparo Valcarce Garcia, a qualifié la Türkiye de « partenaire fiable », estimant que cet accord constitue le fruit d’une planification stratégique durable et qu’il donnera « un nouvel élan » à l’industrie de défense espagnole.

Le responsable Air Power d’Airbus, Jean Brice Dumont, a précisé que les premiers HURJET commenceront à être livrés à partir de 2028, avant leur entrée en service dans les cursus de formation entre 2029 et 2030, pour atteindre un total de 30 appareils intégrés à l’inventaire espagnol d’ici 2035.

Selon Dumont, ce programme devrait générer environ 2 500 emplois et constitue « un point de transition majeur » pour le secteur, tout en confirmant le caractère indispensable de la participation turque au projet.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani