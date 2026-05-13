Hantavirus : les cas contacts français restent asymptomatiques Les autorités françaises confirment l’absence de symptômes chez tous les cas contacts, alors qu’un patient reste en réanimation

AA / Istanbul

Tous les 26 cas contacts français liés au hantavirus sont actuellement sans symptôme, a annoncé le gouvernement français. Parmi eux, quatre enfants ont été testés négatifs, selon les autorités. Les personnes concernées restent toutefois en isolement préventif, selon le média BFM TV.

Le contexte institutionnel rappelle que ces cas contacts sont liés à un décès survenu le 26 avril à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Les autorités sanitaires françaises ont identifié 22 personnes ayant été en contact avec le défunt, tandis que quatre autres enfants faisaient partie des contacts à risque, d’après le même média.

Les conséquences concrètes concernent aussi le navire MV Hondius, actuellement en route vers les Pays-Bas avec 25 membres d’équipage et deux membres du personnel médical qui devrait arriver à Rotterdam le lundi 18 mai. Aucune personne à bord ne présente de symptômes associés au hantavirus. Après le débarquement, le navire fera l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection complets.

L’hantavirus est une infection virale rare mais potentiellement grave, transmise le plus souvent par des rongeurs. Les autorités françaises appliquent un protocole strict d’isolement et de suivi pour toutes les personnes en contact direct avec un cas confirmé.