France : un baby-sitter mis en examen pour viols ou agressions sexuelles sur 18 enfants Un individu de 37 ans, déjà condamné, placé en détention provisoire après des accusations graves

Un baby-sitter de 37 ans a été mis en examen pour des viols ou agressions sexuelles sur 18 enfants âgés de 2 mois à 5 ans, a annoncé le parquet de Lille (nord) mercredi 13 mai, selon les médias français. L’individu, également mis en examen pour détention d’images d’atteintes sexuelles sur un animal domestique, a été placé en détention provisoire.

Le suspect était déjà condamné pour des agressions sexuelles et faisait l’objet d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans après sa condamnation en octobre 2020. Ce suivi incluait notamment « l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs » et son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, d’après le média Franceinfo. Entre mars 2023 et décembre 2025, au moins 44 familles de la métropole lilloise ont eu recours à ses services via une plateforme de mise en relation dédiée à la garde d’enfants.

Le procureur de la République de Lille, Samuel Finielz, a précisé dans un communiqué « Cet homme de 37 ans est suspecté d’avoir violé ou agressé sexuellement entre mars 2023 et décembre 2025, 18 enfants âgés de 2 mois à 5 ans dans la métropole lilloise ». Malgré ses antécédents et son inscription au fichier judiciaire, l’individu a pu continuer à exercer dans le domaine de la garde d’enfants.