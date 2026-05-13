- La ministre française des Armées a mis en avant le déploiement du groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement présent dans la région, en rappelant qu’il bénéficie d’une protection complète

France : Catherine Vautrin affirme que la voie diplomatique reste prioritaire face aux tensions au Moyen-Orient - La ministre française des Armées a mis en avant le déploiement du groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement présent dans la région, en rappelant qu’il bénéficie d’une protection complète

La ministre française des Armées Catherine Vautrin, invitée de LCI mercredi, a affirmé que la France privilégie « depuis le premier jour » une voie diplomatique face aux tensions au Proche et Moyen-Orient, tout en maintenant une présence militaire dissuasive dans la région.

Interrogée sur les déclarations iraniennes, elle a indiqué que la France et le Royaume-Uni travaillent, depuis le 17 avril, à une mission multinationale destinée à sécuriser le détroit d’Hormuz. Elle a toutefois précisé qu’« il n’y a pas d’action dans le détroit tant qu’il n’y a pas de déconfliction », écartant toute intention de menace contre l’Iran et soulignant que toute intervention interviendrait après des avancées diplomatiques.

La ministre a insisté sur le fait que la sécurisation du trafic maritime dépend d’abord d’un dialogue avec l’Iran et les partenaires internationaux, avant toute coordination avec les assureurs, armateurs et, le cas échéant, un accompagnement militaire.

Catherine Vautrin a également mis en avant le déploiement du groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement présent dans la région, en rappelant qu’il bénéficie d’une protection complète. Elle a évoqué une présence militaire française élargie, notamment à Djibouti et aux Émirats arabes unis.

Concernant les alliances régionales, elle a confirmé que la France est intervenue à la demande des Émirats arabes unis et du Qatar dans un cadre défensif, notamment pour intercepter des drones, en vertu d’accords de défense. Elle a réaffirmé que la France reste engagée dans une posture strictement défensive et n’a pas vocation à soutenir des actions offensives.

La ministre a par ailleurs souligné l’importance du Rafale, évoquant sa modernisation vers le standard F5 et son rôle dans la stratégie militaire et diplomatique française, ainsi que dans les exportations, notamment avec des négociations en cours avec l’Inde.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains du Golfe, et provoquant également la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise, ouvrant la voie à des efforts diplomatiques en vue d’une solution permanente au conflit.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie navigable.