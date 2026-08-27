Le groupe conserve un droit potentiel au remboursement d’environ 1,3 milliard de dollars de prêts d’actionnaire

TotalEnergies se retire du projet russe Arctic LNG 2 Le groupe conserve un droit potentiel au remboursement d’environ 1,3 milliard de dollars de prêts d’actionnaire

AA / Ankara

Le groupe énergétique français TotalEnergies a annoncé jeudi avoir finalisé le transfert de sa participation de 10 % dans le projet russe Arctic LNG 2 à NordLine, une filiale du producteur gazier russe Novatek, mettant ainsi fin à son implication directe dans ce projet de gaz naturel liquéfié visé par des sanctions.

Le projet, piloté par Novatek, fait l’objet de sanctions américaines depuis novembre 2023.

TotalEnergies a indiqué ne plus être actionnaire d’Arctic LNG 2 depuis la finalisation du transfert.

Aux termes de l’accord de cession, TotalEnergies conserve le droit d’être remboursé par Arctic LNG 2 pour sa part des prêts accordés au projet par ses actionnaires, d’un montant d’environ 1,3 milliard de dollars.

Ce remboursement pourrait intervenir ultérieurement, sous réserve du respect des sanctions applicables, a précisé le groupe.

Le président russe Vladimir Poutine avait approuvé, le 3 juin, la vente à NordLine de la participation de 10 % détenue par TotalEnergies dans le projet Arctic LNG 2.

Novatek détient actuellement 70 % du projet, tandis que les groupes chinois CNPC et CNOOC ainsi que le consortium Japan Arctic LNG en possèdent chacun 10 %.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy