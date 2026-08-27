La diplomatie russe accuse Londres et Paris de « jouer avec le feu » en transférant à Kiev des technologies permettant de produire des missiles de croisière Storm Shadow

Missiles britanniques : Moscou menace de frapper des cibles du Royaume-Uni hors d’Ukraine La diplomatie russe accuse Londres et Paris de « jouer avec le feu » en transférant à Kiev des technologies permettant de produire des missiles de croisière Storm Shadow

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La Russie pourrait frapper des cibles militaires britanniques en Ukraine et hors du territoire ukrainien en réponse à des attaques menées contre elle avec des missiles britanniques, a averti jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Lors d’un point de presse à Moscou, la porte-parole a appelé le Royaume-Uni à renoncer à sa politique « hostile » envers la Russie, estimant que celle-ci risquait de faire entrer le conflit dans « une toute nouvelle dimension ».

Maria Zakharova a également accusé la France et le Royaume-Uni de « jouer avec le feu » en transmettant à l’Ukraine des technologies sensibles liées aux missiles, avec des conséquences potentiellement « imprévisibles » pour Paris et Londres.

Le Royaume-Uni a annoncé lundi qu’il donnerait à Kiev accès à des technologies classifiées afin de lui permettre de produire en Ukraine des missiles de croisière Storm Shadow à longue portée, capables de frapper profondément le territoire russe. La France a également approuvé la cession sous licence de cette technologie pour ce missile européen.

« La partie britannique a non seulement transféré des armes de haute précision, mais elle a également fourni à Kiev les données technologiques nécessaires à l’assemblage autonome de missiles de croisière dans des entreprises ukrainiennes », a déclaré Zakharova.

Elle a accusé Londres et Paris de chercher ainsi à se dégager de toute responsabilité dans les frappes visant le territoire russe, affirmant que la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres pays européens portaient une « responsabilité directe » dans la poursuite du conflit.

La porte-parole a également averti que tout « contingent étranger » présent en Ukraine et entravant les opérations militaires russes serait considéré par Moscou comme une « cible militaire légitime ».

Ces déclarations interviennent après l’engagement pris lundi par les dirigeants français et britanniques d’accroître leur soutien militaire à l’Ukraine, notamment par un accès à des technologies classifiées et une accélération des livraisons de missiles de défense aérienne.