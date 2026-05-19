Poutine affirme que l'amitié Russie-Chine "n'est dirigée contre personne"

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les relations entre Moscou et Pékin avaient atteint un "niveau sans précédent" et a affirmé que l'amitié entre les pays "n'était dirigée contre personne", selon des propos publiés mardi par l'agence de presse d'État russe TASS.



Dans une allocution vidéo publiée avant son voyage à Pékin, Poutine a déclaré que la Russie et la Chine s'engageaient à élargir la coopération dans les domaines politique, économique, de la défense et des échanges humanitaires.



"Notre amitié n'est dirigée contre personne", a déclaré Poutine, ajoutant que les liens entre les deux pays étaient basés sur "la compréhension et la confiance mutuelles" ainsi que sur le soutien aux intérêts fondamentaux de l'autre, y compris la souveraineté et l'unité de l'État.



Le président russe a indiqué qu'il se rend à Pékin à l'invitation du président chinois Xi Jinping, qu'il a décrit comme un "bon ami de longue date", ajoutant que les contacts réguliers à haut niveau étaient essentiels pour approfondir les relations bilatérales.



Il a expliqué que les deux pays ont construit une « relation véritablement stratégique et un partenariat global » depuis la signature du Traité de bon voisinage et de coopération amicale il y a 25 ans.



« Leur caractère particulier se reflète dans le climat de compréhension et de confiance mutuelles, l'engagement à poursuivre une coopération gagnant-gagnant et équitable, à mener un dialogue respectueux, et à se soutenir mutuellement sur les questions affectant les intérêts fondamentaux des deux pays, y compris la protection de la souveraineté et de l'unité de l'État », a déclaré Poutine.



Le président russe a également salué la coopération économique, affirmant que le commerce bilatéral avait dépassé les 200 milliards de dollars et que les règlements étaient désormais effectués « presque entièrement en roubles et en yuans ».



Il s’est félicité de l’introduction d’un régime de visa mutuel, déclarant que cela stimulerait le tourisme, les voyages d’affaires et les échanges entre les populations.



Poutine a ajouté que Moscou accorde une grande valeur à l’histoire et à la culture de la Chine et cherche à approfondir les liens humanitaires et culturels entre les deux pays.



* Traduit par Tuncay Çakmak