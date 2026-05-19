Les démocraties sont sous pression, notamment en raison des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, selon l’ancienne chancelière allemande

Angela Merkel : « l’Europe reste loin de son ambition de leader scientifique mondial » Les démocraties sont sous pression, notamment en raison des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, selon l’ancienne chancelière allemande

AA / Bruxelles / Melike Pala

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mardi que l’Europe reste encore loin de son ambition de longue date de devenir « le continent le plus fort et le plus fondé sur la science au monde ».

S’exprimant lors d’une cérémonie au Parlement européen en l’honneur des premiers lauréats de l’Ordre européen du mérite, Merkel a affirmé que la promesse de prospérité de l’UE envers ses citoyens est sous pression et nécessite des efforts renouvelés.

Faisant référence aux engagements pris par les dirigeants de l’UE à Lisbonne en 2000, Merkel a rappelé que l’Europe s’était fixé pour objectif de devenir le continent leader mondial en matière de savoir et de science.

« Si vous remontez à l’an 2000, lorsque, à Lisbonne, les chefs de gouvernement ont déclaré que l’Europe devait devenir le continent le plus fort et le plus fondé sur la science au monde, nous sommes encore loin de cet objectif, et il reste beaucoup à faire pour s’en rapprocher », a-t-elle déclaré.

Merkel a souligné que le succès économique reste essentiel pour soutenir des objectifs européens plus larges, notamment la protection du climat et la biodiversité.

Elle a estimé que la durabilité et la réussite économique doivent aller de pair si les citoyens européens veulent continuer à percevoir l’UE comme une source de valeur ajoutée.

Sur la paix, Merkel a indiqué que la stabilité en Europe ne peut plus être tenue pour acquise, citant la guerre en Ukraine comme preuve que les hypothèses de sécurité de longue date ont été bouleversées.

Elle a également noté que l’évolution des dynamiques internationales, notamment les changements de la politique de sécurité américaine, souligne la fragilité de l’environnement sécuritaire européen.

Merkel a averti que les systèmes démocratiques sont sous pression, en particulier en raison des réseaux sociaux où la désinformation peut se propager rapidement et fausser le débat public.

Elle a ajouté que l’influence croissante de l’intelligence artificielle accentue encore ce défi, appelant à une régulation continue des réseaux sociaux et de l’IA afin de protéger les processus démocratiques et l’intégrité de l’information en Europe.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani