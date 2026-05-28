OTAN : Berlin et Amsterdam renforcent le front est face à la Russie

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

L’Allemagne et les Pays-Bas vont déployer un état-major militaire conjoint sur le flanc oriental de l’OTAN afin de coordonner les forces alliées en Estonie et en Lettonie face à la menace russe, a annoncé ce jeudi le ministère allemand de la Défense.

Le centre de commandement germano-néerlandais « assumera un rôle de commandement sur le flanc est de l’OTAN, plus précisément dans la région de l’Estonie et de la Lettonie », à partir de cet été, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette structure conjointe doit permettre d’améliorer la coordination opérationnelle des forces alliées déployées dans les pays baltes, région considérée comme l’un des points de tension majeurs entre l’OTAN et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’Allemagne joue déjà un rôle central dans le dispositif de défense de l’Alliance en Lituanie, tandis que les Pays-Bas participent régulièrement aux missions de renforcement du flanc oriental de l’OTAN.

