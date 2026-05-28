AA/Genéve/ Beyza Binnur Donmez

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a mis en garde jeudi contre une nouvelle escalade entre la Russie et l’Ukraine, après les récentes menaces de Moscou d’intensifier ses attaques.

« J’exhorte vivement à la retenue. Reprenez les négociations et mettez fin aux souffrances », a déclaré Turk dans un communiqué.

Il a indiqué que cette escalade « dangereuse » des hostilités a entraîné une forte hausse des pertes civiles, le nombre de civils tués ou blessés en Ukraine durant les quatre premiers mois de 2026 ayant augmenté de 21 % par rapport à la même période en 2025.

Selon les chiffres de l’ONU, 815 civils ont été tués et 4 174 blessés entre janvier et avril 2026, contre 682 morts et 3 453 blessés un an plus tôt. La grande majorité des victimes a été recensée dans les territoires contrôlés par l’Ukraine.

Volker Turk a évoqué plusieurs attaques de grande ampleur récentes, notamment une frappe contre un immeuble résidentiel à Kiev les 13 et 14 mai, qui a fait 24 morts parmi les civils et des dizaines de blessés.

Il a également mentionné une attaque ukrainienne contre un complexe éducatif dans la ville occupée de Starobilsk les 21 et 22 mai. Selon les autorités russes, 21 personnes ont été tuées et 44 blessées. Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a indiqué que les informations publiquement disponibles montraient que des civils, dont des étudiants, figuraient parmi les victimes.

« Le droit international humanitaire exige des parties à un conflit qu’elles prennent toutes les précautions possibles pour éviter des dommages aux civils. Il ne s’agit pas simplement de suggestions ou de recommandations, mais d’obligations contraignantes engageant la responsabilité juridique des personnes impliquées », a déclaré Turk.

« Et comme si ces chiffres de victimes n’étaient pas déjà suffisamment effroyables, des responsables russes ont publiquement menacé, à la suite de ces attaques, d’intensifier les frappes à travers Kiev », a-t-il ajouté.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a également condamné les récentes attaques russes visant le personnel humanitaire et le matériel d’aide, appelant à des enquêtes indépendantes sur les morts et les blessures civiles des deux côtés.

Il a aussi souligné que des attaques menées par les forces armées ukrainiennes ont tué et blessé des civils en Russie.

« Je déplore les récentes pertes de vies civiles et les blessures infligées aux civils », a déclaré Turk, exhortant les deux parties à mener des « enquêtes rapides, indépendantes et efficaces » et à traduire les responsables en justice.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir