« Pour nous, il n’y a qu’une seule condition : nous devons atteindre nos objectifs », affirme le porte-parole du Kremlin

La Russie juge impossible la proposition kazakhe de « geler » la guerre en Ukraine en raison de la position de Kiev « Pour nous, il n’y a qu’une seule condition : nous devons atteindre nos objectifs », affirme le porte-parole du Kremlin

Le Kremlin a déclaré samedi que la proposition du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev de « geler » la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine est « impossible » au regard de la position de Kiev.

« Un gel (du conflit) en tant que tel est impossible », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par plusieurs médias russes, dont l’agence de presse officielle Tass.

Selon Peskov, les conditions posées par la Russie pour mettre fin aux hostilités sont claires et la guerre pourrait prendre fin « d’ici la fin de la journée » si l’Ukraine prenait les « décisions appropriées ». Il faisait référence à l’exigence de Moscou d’un retrait ukrainien de la région du Donbass, ainsi qu’à l’abandon par Kiev de son projet d’adhésion à l’OTAN.

« Pour nous, il n’y a qu’une seule condition : nous devons atteindre nos objectifs », a poursuivi Peskov, ajoutant que le président russe Vladimir Poutine avait fourni à Tokaïev une mise à jour détaillée sur l’avancement de ce que Moscou qualifie d’« opération militaire spéciale » en Ukraine.

Plus tôt dans la journée de samedi, Vladimir Poutine et Kassym-Jomart Tokaïev se sont entretenus dans la ville russe d’Omsk, où le président kazakh a proposé de « geler » le conflit.

« Peut-être faudrait-il geler ce conflit et revenir à la "Formule d’Istanbul 2.0", où des résultats significatifs avaient été obtenus. Ensuite, naturellement, avec les garanties des grandes puissances, y compris la Russie, nous pourrons avancer vers la paix tant attendue », a déclaré Tokaïev.

L’Ukraine n’a pas encore réagi à la proposition du président kazakh.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba