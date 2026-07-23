La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se félicite de cet accord, affirmant que ces sanctions affaibliront davantage les fondements économiques de l'effort de guerre russe

L'UE adopte son 21e train de sanctions contre la Russie La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se félicite de cet accord, affirmant que ces sanctions affaibliront davantage les fondements économiques de l'effort de guerre russe

AA / Istanbul

L'Union européenne a adopté jeudi son 21e train de sanctions contre la Russie, visant à renforcer les restrictions pesant sur son secteur bancaire et à accroître la pression sur son industrie pétrolière et gazière.

« Je me félicite de l’accord sur le 21e train de sanctions contre la Russie. À l’heure où l’Ukraine a pris l’avantage sur le plan militaire, nos sanctions continuent d’affaiblir les fondements économiques de l’effort de guerre russe », a déclaré la présidente de la Commission européenne sur la plateforme américaine de réseaux sociaux X.

Ce train de sanctions ajoute 32 banques russes à la liste des entités soumises à l’interdiction de transactions de l’UE et impose des mesures visant les entreprises de cryptomonnaies et les plateformes de négoce de pétrole, a précisé Ursula von der Leyen.

L’Union va également geler l’ajustement du plafond du prix du pétrole russe pendant un an afin d’empêcher Moscou de tirer profit des chocs du marché.

Pour la première fois, l’UE ciblera les navires qui apportent leur aide à la « flotte fantôme » russe, a-t-elle ajouté.

Von der Leyen a indiqué que l’Union avait également franchi « une étape importante » vers l’interdiction formelle d’entrée sur le territoire de l’UE pour les combattants russes.

*Traduit de l’anglais ​​​​​​​

