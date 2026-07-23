De nouveaux affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre dans la capitale, New Delhi, alors que le métro a été partiellement interrompu

Inde : Modi annonce des tribunaux d’exception face aux fuites d’examens De nouveaux affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre dans la capitale, New Delhi, alors que le métro a été partiellement interrompu

AA / New Delhi

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré jeudi que le gouvernement avait décidé de mettre en place des tribunaux d'exception afin de garantir une sanction rapide des responsables des fuites de sujets d'examen, alors que les manifestations, qui se concentraient initialement dans la capitale nationale, se sont étendues à d'autres villes.

Des manifestations de grande ampleur ont eu lieu à Delhi, après que la police indienne a bloqué cette semaine une marche de protestation en direction du Parlement réclamant la démission du ministre de l’Éducation du pays à la suite de fuites de sujets d’examen.

Les autorités du métro de Delhi ont annoncé que jeudi 16 stations de métro seraient fermées aux usagers jusqu’à nouvel ordre.

La manifestation est menée par le Cockroach Janta Party, un mouvement populaire nouvellement fondé qui compte plus de 23 millions d’abonnés sur Instagram, le réseau social américain. Ce parti a vu le jour en réaction aux propos controversés tenus par le président de la Cour suprême, Surya Kant, qui avait comparé les jeunes chômeurs à des cafards.

« Rien n’est plus important que le bien-être et l’avenir de notre jeunesse », a déclaré Modi sur X, le réseau social américain.

« Nous avons décidé de mettre en place des tribunaux d’exception afin de garantir des sanctions rapides et sévères à l’encontre des personnes impliquées dans les fuites de sujets d’examen », a-t-il ajouté.

« J’ai donné pour instruction aux autorités et aux responsables concernés de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Cela s’inscrit dans la continuité de notre série de mesures visant à protéger les intérêts des étudiants », a déclaré Modi, avertissant que « ceux qui tentent de nuire à l’avenir de notre jeunesse ne seront pas épargnés ».

Il s’agit des premiers commentaires directs de Modi sur les dernières manifestations.

Tard dans la nuit de mercredi, les manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité à Jantar Mantar, à New Delhi – un lieu de manifestation très fréquenté de la capitale –, où les partisans du Cockroach Janata Party manifestent depuis plusieurs jours.

Plus tôt cette semaine, lundi, environ 118 membres des forces de sécurité et 60 manifestants ont été blessés lorsque les forces de l’ordre ont empêché les manifestants d’atteindre le Parlement.

Depuis lors, les manifestations se sont étendues à d’autres villes indiennes, notamment à Mumbai, la capitale financière.

À New Delhi, les dirigeants du Cockroach Janta Party ont déclaré que les manifestations se poursuivraient jusqu’à la démission du ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan.

Réagissant à la déclaration de Modi jeudi, le chef de l’opposition Rahul Gandhi a accusé le Premier ministre de nuire « plus que tout autre à l’avenir de notre jeunesse ».

« Vous avez permis et encouragé la mainmise totale et la destruction de notre système éducatif – et vous avez protégé toutes les personnes responsables de cette situation », a écrit Gandhi sur X.

Gandhi a lui-même été brièvement interpellé après avoir mené une manifestation devant la résidence du Premier ministre à New Delhi mardi.

*Traduit de l’anglais