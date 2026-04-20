A l'issue d'une séance de travail entre le président en exercice de l'UA et le président de la Confédération de l'AES à Ouagadougou

L'UA entend renforcer sa coopération avec l'AES A l'issue d'une séance de travail entre le président en exercice de l'UA et le président de la Confédération de l'AES à Ouagadougou

Le président en exercice de l'Union africaine (UA), le président burundais, le Général Évariste Ndayishimiyé a déclaré lundi, à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso que l'organisation continentale entendait renforcer sa coopération avec l'Alliance des États du Sahel (AES).



S'exprimant à l'issue d'une audience avec le président et la confédération des États du Sahel (AES) le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, Ndayishimiyé a soutenu que "les discussions se sont bien passées" et qu'il connaissait "maintenant" la réalité objective de la région du Sahel.



Fotoğraf : Source : Présidence du Burkina Faso/AA

"Je compte dresser un bon rapport objectif à mes pairs à l'UA et j’espère que sur la base de ce rapport, les relations vont encore se renforcer. On pourra aller ensemble vers un avenir commun", a-t-il dit.



Pour lui, l'Union africaine doit constituer un pont solide qui va lier le Peuple burkinabè aux peuples africains, les institutions burkinabè aux autres institutions africaines.



Le président en exercice de l'UA a également salué l'engagement du cher d'Etat burkinabè "pour son courage, son dévouement et son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays".