La FINUL affirme que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées en raison des violations israéliennes du cessez-le-feu ; 670 projectiles tirés mercredi, « le niveau le plus élevé depuis le 17 avril »

La FINUL préoccupée par l’escalade des violences dans le sud du Liban La FINUL affirme que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées en raison des violations israéliennes du cessez-le-feu ; 670 projectiles tirés mercredi, « le niveau le plus élevé depuis le 17 avril »

AA / Istanbul / Rania Abushamala

La mission de maintien de la paix des Nations unies au Liban a exprimé jeudi sa profonde inquiétude face à l’escalade des violences dans le sud du Liban, affirmant que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées en raison du conflit, qui provoque morts, blessés et destructions massives.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a déclaré que la situation « compromet davantage la stabilité dans la région », tandis que les civils continuent de subir « l’impact le plus lourd » des hostilités.

La FINUL a indiqué que « des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers, souvent dans des délais très courts ».

La mission a ajouté que les dégâts causés aux habitations, aux routes et aux infrastructures essentielles « affectent gravement la vie quotidienne et les efforts de reconstruction ».

La FINUL a également indiqué que 670 projectiles avaient été tirés mercredi, qualifiant ce niveau de violences de « plus élevé depuis le 17 avril », sans préciser quelle partie était à l’origine des tirs.

La mission poursuit ses contacts avec les parties concernées « afin de contribuer à réduire les tensions » et de leur rappeler leurs obligations en vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Selon l’Agence nationale de l’information libanaise et le ministère libanais de la Santé, des frappes israéliennes ont tué au moins 15 personnes, dont des enfants, jeudi dans le sud du Liban, dans un contexte de violations continues de l’accord de cessez-le-feu.

Le Hezbollah a annoncé mercredi avoir mené 37 attaques contre des forces et positions militaires israéliennes dans le sud du Liban et le nord d’Israël au cours des dernières 24 heures, affirmant que ces opérations avaient été menées en défense du Liban et en réponse aux violations israéliennes du cessez-le-feu.

Depuis le 2 mars, Israël mène une offensive élargie au Liban, ayant fait plus de 3 200 morts, plus de 9 600 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, selon des chiffres officiels.

L’armée israélienne poursuit ses attaques quotidiennes malgré un cessez-le-feu négocié sous médiation américaine, entré en vigueur le 17 avril puis prolongé jusqu’au début du mois de juillet.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani