« D’ici la fin de l’année 2026, l’Africa CDC veillera à ce que nous disposions d’un vaccin et d’un traitement contre Bundibugyo », a déclaré le directeur général de l’institution, Jean Kaseya

Ebola : l’Agence sanitaire de l’Union africaine promet un vaccin avant fin 2026 « D’ici la fin de l’année 2026, l’Africa CDC veillera à ce que nous disposions d’un vaccin et d’un traitement contre Bundibugyo », a déclaré le directeur général de l’institution, Jean Kaseya

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

L’Agence sanitaire de l’Union africaine (Africa CDC) a annoncé jeudi qu’un vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola pourrait être disponible avant la fin de l’année 2026, alors que l’épidémie continue de s’étendre en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda.

« D’ici la fin de l’année 2026, l’Africa CDC veillera à ce que nous disposions d’un vaccin et d’un traitement contre Bundibugyo », a déclaré le directeur général de l’institution, Jean Kaseya, lors d’un point de presse en ligne depuis Kinshasa.

Il a précisé que plusieurs candidats vaccins étaient actuellement à l’étude et que l’agence panafricaine investissait « aux niveaux technique et stratégique » afin d’accélérer leur développement.

Aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n’existe actuellement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. Les autorités sanitaires s’appuient donc principalement sur les mesures de prévention et la détection rapide des cas pour tenter de contenir la flambée.

Depuis la déclaration officielle de l’épidémie le 15 mai dans la province congolaise de l’Ituri, plus de 1 077 cas suspects ont été recensés, dont 246 décès, selon les chiffres communiqués par l’Africa CDC.

Des infections ont également été signalées dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, tandis que l’Ouganda voisin a confirmé sept cas, dont un mortel.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché une alerte sanitaire internationale, estimant que l’ampleur réelle de l’épidémie pourrait être supérieure aux données actuellement disponibles.

Jean Kaseya a par ailleurs indiqué avoir reçu un message des autorités sanitaires russes affirmant que Moscou avait déjà développé un vaccin contre Ebola. Selon lui, ce vaccin viserait toutefois la souche Zaïre du virus et des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer son efficacité contre la variante Bundibugyo.

Les États-Unis ont également annoncé jeudi une aide supplémentaire de 80 millions de dollars afin de soutenir la lutte contre l’épidémie, portant leur contribution totale à environ 112 millions de dollars depuis le début de la crise.

Washington envisage en outre l’ouverture au Kenya d’un centre de quarantaine destiné aux ressortissants américains évacués de RDC, afin de leur permettre d’être pris en charge plus rapidement sans devoir être transférés vers les États-Unis.

Selon l’Africa CDC, onze pays africains sont désormais considérés comme exposés à un risque de propagation du virus, parmi lesquels le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, l’Éthiopie, le Burundi et la Zambie.