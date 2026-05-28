Auditionné sur les accords du Touquet, l’ancien ministre de l’Intérieur a dénoncé la coopération britannique et jugé que « le Brexit ne marche pas sur l’immigration »

France : Darmanin accuse Londres d’« hypocrisie » sur l’immigration clandestine Auditionné sur les accords du Touquet, l’ancien ministre de l’Intérieur a dénoncé la coopération britannique et jugé que « le Brexit ne marche pas sur l’immigration »

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Gérald Darmanin a vivement critiqué ce jeudi la politique migratoire britannique, dénonçant « l’incroyable hypocrisie » du Royaume-Uni sur l’immigration clandestine et une coopération franco-britannique jugée insuffisante dans la Manche.

Auditionné devant la commission d’enquête parlementaire sur les conséquences des accords du Touquet, l’actuel ministre de la Justice, entendu en qualité d’ancien ministre de l’Intérieur, a évoqué des relations parfois « extrêmement » tendues avec Londres durant son passage place Beauvau entre 2020 et 2024.

« Le deuxième point que je voudrais souligner dans la difficulté avec nos amis britanniques, c’est l’incroyable hypocrisie de la société britannique au sens économique du terme », a déclaré Darmanin.

L’ancien ministre a notamment reproché au Royaume-Uni son faible niveau d’expulsions de migrants en situation irrégulière. « Vous avez sans doute plus d’un million d’immigrés irréguliers (…) et seulement 5.000 expulsions par an », a-t-il affirmé, estimant que cette situation constituait un facteur d’attractivité pour les traversées clandestines de la Manche.

Selon lui, les migrants considèrent qu’une arrivée au Royaume-Uni leur permet à la fois de rejoindre des proches et de limiter le risque d’expulsion.

Gérald Darmanin a également dénoncé des demandes répétées de Londres visant à obtenir des patrouilles communes sur le territoire français, une possibilité que Paris a toujours refusée au nom de la souveraineté nationale.

Il a évoqué des « moments de fâcherie diplomatique extrêmement avancée » avec les autorités britanniques, accusant certains responsables d’utiliser des « méthodes de pays extrêmement hostiles » pour vérifier l’action française contre l’immigration irrégulière.

L’ancien ministre a enfin estimé que les promesses faites lors du Brexit sur une réduction des flux migratoires ne s’étaient pas concrétisées.

« Le Brexit, ça ne marche pas sur l’immigration », a-t-il déclaré, jugeant qu’un pays ayant « repris sa souveraineté entièrement » comptait aujourd’hui davantage d’immigrés légaux et illégaux qu’avant sa sortie de l’Union européenne.

Signés en 2003, les accords du Touquet organisent les contrôles frontaliers britanniques sur le sol français, notamment dans les ports et autour du tunnel sous la Manche.