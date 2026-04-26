La Chine « pourrait faire beaucoup plus » sur l’Iran,

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche ne pas être « particulièrement déçu » par le rôle de la Chine dans le conflit avec l’Iran, estimant que le soutien de Pékin à Téhéran restait limité.

« Je ne pense pas à grand-chose. Peut-être qu’ils aident, mais je ne crois pas qu’ils puissent faire beaucoup », a indiqué Trump sur Fox News au sujet de l’implication chinoise dans la guerre en Iran. « Ils pourraient faire beaucoup plus. Je ne suis pas particulièrement déçu. »

Par ailleurs, il a établi un parallèle avec le soutien des États-Unis à l’Ukraine, affirmant ne pas considérer la Chine comme « très mauvaise », dans la mesure où Washington apporte lui aussi son aide à d’autres pays en conflit.

Dans le même temps, Trump a annoncé avoir suspendu les déplacements diplomatiques américains en vue de discussions, indiquant que l’Iran pouvait appeler ou se rendre à Washington. « Nous avons toutes les cartes en main », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis n’enverraient pas de représentants pour un trajet de 18 heures vers le Pakistan, estimant disposer d’une position de négociation plus forte.

Enfin, « ils savent ce qui doit figurer dans l’accord. C’est très simple. Ils ne peuvent pas posséder l’arme nucléaire, sinon il n’y a aucune raison de se rencontrer », a conclu Trump.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba