France / carburants : Roland Lescure annonce de nouvelles aides « dans les jours qui viennent »

Ben Amed Azize Zougmore
17 Mai 2026•Mise à jour: 17 Mai 2026
Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé dimanche que de nouvelles aides destinées à soutenir les Français face à la hausse des prix des carburants seraient dévoilées « dans les jours qui viennent ».
Invité de l’émission « Dimanche en Politique » sur France 3, Roland Lescure a indiqué que le gouvernement entendait maintenir sa ligne de conduite en ciblant prioritairement « ceux qui sont en première ligne ».
« On va annoncer les aides du mois de juin dans les jours qui viennent », a-t-il déclaré.
Le ministre a également été interrogé sur les appels à une reprise des négociations salariales formulés par la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, dans un entretien accordé au quotidien français Le Parisien.
Roland Lescure a estimé que les entreprises « qui peuvent se le permettre » avaient la possibilité d’ouvrir des négociations annuelles et de recourir à des dispositifs comme les primes ou l’intéressement.
Concernant l’emploi, le ministre a reconnu que l’objectif fixé par le président Emmanuel Macron d’atteindre un taux de chômage de 5 % d’ici l’année prochaine ne serait pas atteint.
« Ce n’est pas atteignable, mais cela doit rester un objectif national », a-t-il déclaré, qualifiant la lutte contre le chômage de « combat d’une génération ».
Ces déclarations interviennent alors que le taux de chômage a enregistré une hausse marquée au premier trimestre en France.