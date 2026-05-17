Concernant l’emploi, le ministre a reconnu que l’objectif fixé par le président Emmanuel Macron d’atteindre un taux de chômage de 5 % d’ici l’année prochaine ne serait pas atteint

France / carburants : Roland Lescure annonce de nouvelles aides « dans les jours qui viennent » Concernant l’emploi, le ministre a reconnu que l’objectif fixé par le président Emmanuel Macron d’atteindre un taux de chômage de 5 % d’ici l’année prochaine ne serait pas atteint

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé dimanche que de nouvelles aides destinées à soutenir les Français face à la hausse des prix des carburants seraient dévoilées « dans les jours qui viennent ».

Invité de l’émission « Dimanche en Politique » sur France 3, Roland Lescure a indiqué que le gouvernement entendait maintenir sa ligne de conduite en ciblant prioritairement « ceux qui sont en première ligne ».

« On va annoncer les aides du mois de juin dans les jours qui viennent », a-t-il déclaré.

Le ministre a également été interrogé sur les appels à une reprise des négociations salariales formulés par la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, dans un entretien accordé au quotidien français Le Parisien.

Roland Lescure a estimé que les entreprises « qui peuvent se le permettre » avaient la possibilité d’ouvrir des négociations annuelles et de recourir à des dispositifs comme les primes ou l’intéressement.

Concernant l’emploi, le ministre a reconnu que l’objectif fixé par le président Emmanuel Macron d’atteindre un taux de chômage de 5 % d’ici l’année prochaine ne serait pas atteint.

« Ce n’est pas atteignable, mais cela doit rester un objectif national », a-t-il déclaré, qualifiant la lutte contre le chômage de « combat d’une génération ».

Ces déclarations interviennent alors que le taux de chômage a enregistré une hausse marquée au premier trimestre en France.