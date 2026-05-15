Le président américain a déclaré que les discussions avaient porté sur l'Iran, Taïwan et un éventuel allègement des sanctions

Trump annonce de « grands accords commerciaux » avec la Chine Le président américain a déclaré que les discussions avaient porté sur l'Iran, Taïwan et un éventuel allègement des sanctions

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que Washington avait conclu « de nombreux excellents accords commerciaux » avec la Chine, à la suite de ses discussions avec le président chinois Xi Jinping à Pékin.

S’exprimant devant la presse à bord d’Air Force One, l’avion présidentiel américain, après avoir quitté la Chine., Trump a qualifié sa visite de très réussie.

« Nous avons passé un excellent séjour. C’était une période incroyable. Le président Xi est quelqu’un d’exceptionnel », a-t-il affirmé.

Trump a indiqué que les accords comprenaient l’achat par la Chine de plus de 200 avions Boeing, ainsi qu’une promesse d’acquisition de 750 appareils supplémentaires, en plus de 400 à 450 moteurs produits par General Electric.

« Nous allons beaucoup commercer », a-t-il déclaré. « Nos agriculteurs seront très satisfaits de cet accord. »

Il a également précisé que les droits de douane n’avaient pas été abordés lors des deux jours de discussions.

« Nous n’avons pas parlé des tarifs douaniers », a-t-il dit. « Je veux dire, ils paient des droits de douane. Ils paient des tarifs importants, mais nous n’en avons pas discuté. »

« Cela n’a pas été évoqué », a-t-il ajouté.

Trump a indiqué que les deux dirigeants avaient également évoqué Taïwan, mais qu’il n’avait pris « aucun engagement » concernant l’île.

Il a affirmé que Xi « ne veut pas voir de guerre ».

Interrogé sur de futures ventes d’armes américaines à Taïwan, Trump a répondu qu’il prendrait une décision « dans un avenir proche ».

Il a également évoqué les tensions avec l’Iran, disant rester ouvert à une suspension du programme nucléaire iranien pour 20 ans, tout en soulignant que toute garantie « doit être réelle ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait rejeté la dernière proposition de l’Iran, Trump a répondu : « Je regarde, et si je n’aime pas la première phrase, je la jette. »

Il a aussi démenti les informations selon lesquelles l’Iran conserverait une importante capacité de missiles, affirmant que son arsenal aurait été réduit de 80 % lors d’un conflit avec les États-Unis.

Enfin, Trump a déclaré qu’à la suite de ses discussions avec Xi, il envisagerait de lever les sanctions visant des entreprises chinoises ayant acheté du pétrole iranien.

« Je prendrai une décision dans les prochains jours », a-t-il conclu.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani