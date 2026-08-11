L’ONU salue l’abolition de la peine de mort au Liban

Ayşe Başhoruz
11 Août 2026•Mise à jour: 11 Août 2026
AA / Istanbul
Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a salué mardi la décision du Parlement libanais d’abolir la peine de mort. Dans un communiqué publié par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), Türk a déclaré : « Je salue la décision du Parlement libanais d’abolir officiellement la peine de mort dans le pays ».
Il a appelé les autres États qui maintiennent encore cette peine à « suivre son exemple pour mettre fin à cette pratique inhumaine ». Türk a également estimé que cette décision constituait « un engagement puissant et fondé sur des principes en faveur du droit à la vie », notamment dans un pays confronté à des attaques, à de lourdes pertes et à des souffrances importantes.
Le HCDH a précisé que Türk appelait désormais à une mise en œuvre rapide de la décision. Le Haut-Commissaire a demandé que la loi soit « présentée rapidement au président de la République pour approbation et signature », afin qu’elle puisse entrer pleinement en vigueur dans les meilleurs délais.
Le Parlement libanais a formellement aboli la peine capitale mardi, faisant du Liban le premier pays de la région à prendre cette mesure.