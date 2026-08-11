Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a mis en avant les mesures engagées par son gouvernement en matière d’intelligence artificielle

France : Lecornu dresse le bilan d’un an d’action en faveur de l’intelligence artificielle Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a mis en avant les mesures engagées par son gouvernement en matière d’intelligence artificielle

AA / Istanbul

Sébastien Lecornu a indiqué dans un message publié sur la plateforme sociale X que la France avait, au cours de la dernière année, « acté un changement d’échelle » dans sa politique en matière d’intelligence artificielle. Il a notamment cité 655 millions d’euros d’investissements supplémentaires via le programme France 2030, ainsi que le déploiement d’un assistant conversationnel souverain destiné aux agents publics.

Le gouvernement prévoit également l’expérimentation d’un assistant de santé public sur le site Ameli d’ici à la fin de l’année et la création d’une plateforme destinée à faciliter l’accès aux données publiques pour les applications d’IA. « L’intelligence artificielle est une révolution comparable à celle de l’atome », a affirmé Lecornu, estimant que la France devait « réussir ce défi historique » en accélérant son action.

La mise en œuvre de plusieurs des mesures annoncées, notamment l’assistant de santé sur Ameli et la plateforme d’accès aux données publiques, reste désormais attendue.