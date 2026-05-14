« En bombardant les civils, la Russie apporte moins la démonstration de sa force que de sa faiblesse : elle est à court de solutions sur le terrain militaire et ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression », a écrit le président français

Ukraine : Macron dénonce les « bombardements de civils » par la Russie « En bombardant les civils, la Russie apporte moins la démonstration de sa force que de sa faiblesse : elle est à court de solutions sur le terrain militaire et ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression », a écrit le président français

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le président français Emmanuel Macron a accusé jeudi la Russie d’aggraver « le forfait de son agression » après une nouvelle vague de frappes massives de drones et de missiles contre des villes ukrainiennes.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Emmanuel Macron a dénoncé « la plus importante » attaque menée par Moscou contre l’Ukraine « de ces quatre dernières années ».

Selon le chef de l’État français, cette offensive illustre « toute l’hypocrisie » avec laquelle la Russie aurait négocié « la fragile trêve des derniers jours ».

« En bombardant les civils, la Russie apporte moins la démonstration de sa force que de sa faiblesse : elle est à court de solutions sur le terrain militaire et ne sait pas comment terminer sa guerre d’agression », a-t-il écrit.

Le président français a réaffirmé le soutien de Paris à Kiev, assurant que « la France se tient aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien ».

Il a également affirmé que la France continuerait de se mobiliser pour obtenir « une cessation des hostilités » et « une paix juste et durable » garantissant « la sécurité de l’Ukraine et celle de l’Europe ».

Pour l’heure, aucune déclaration ou réaction officielle relative à ce sujet n’a été faite par la Russie.

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.